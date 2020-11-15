Тайсон — Джонс: дата боя, на каком канале смотреть, кто победит

В ночь с 28 на 29 ноября мск на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне, штат Калифорния (США), состоится супербой между Майком Тайсоном и Роем Джонсом — младшим. Начало боя – не ранее 2:00 29 ноября по московскому времени. Посмотреть видеотрансляцию боя онлайн можно будет на сервисах Fite.tv и Go.triller. По телевизору бой легенд покажет телеканал «Рен-ТВ».



Букмекеры считают, что фаворит боя – Майк Тайсон. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.73. Это примерно 54% вероятности. Шансы Джонса победить оценивают коэффициентом 2.27 ( 41%). Вероятность ничейного исхода эксперты оценили коэффициентом 18.00 (5%).



Тайсону 54 года. Последний бой он провёл в далёком 2005 году и проиграл ирландцу Кевину Макбрайду, отказавшись от продолжения боя после 11-го раунда. После этого Железный Майк объявил о завершении карьеры. На его счету 58 боёв, в которых он одержал 50 побед.



Его соперник — Рой Джонс — младший — младше на три года. Да и практики в последние годы у него было куда больше. В последний раз Джонс выходил на ринг в феврале 2018 года и победил единогласным решением Скотта Сигмона. Перед этим боем Рой объявил, что повесит перчатки на гвоздь. Но ради боя с Майком Тайсоном он нарушил обещание. Рекорд Джонса сейчас – 66 побед и 9 поражений.