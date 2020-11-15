Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Итогового турнира

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Рафаэль Надаль — Андрей Рублёв.

Ставка: третий сет за 2.60.

«Рублёв действительно хорош: агрессивный теннис, мощная подача, а главное — высочайший темп. Он действует в ураганном ритме, который способны выдержать считаное количество человек во всём туре. Разумеется, при подобном стиле игры важно справляться с управлением. Периодически количество вынужденных ошибок зашкаливает, но с самообладанием и стрессоустойчивостью в последнее время стало заметно лучше.



Но есть и вторая причина. Дело в том, что сам Надаль вряд ли покажет свой лучший теннис. Прежде всего на закрытом харде он максимально уязвим. Зал и быстрое покрытие — далеко не лучшее сочетание, процент побед в таких условиях у второй ракетки мира ниже обычного.



Кроме того, возникают вопросы по тонусу. В первой половине октября Рафаэль играючи забрал родной «Ролан Гаррос», убрав с пути в финале Новака Джоковича. С тех пор он появился всего на одном турнире — «Мастерсе» в Париже. И выглядел там откровенно бледно. По собственным меркам, разумеется. Вполне возможен расклад, при котором испанец будет добирать по ходу группового этапа, а первый поединок отработает на 60-70% от собственных возможностей.

Разумеется, Рафа всё равно фаворит. Даже в условиях закрытого харда и сомнительного тонуса. Однако сдержанный оптимизм присутствует. А слова Андрея только укрепляют его. На днях теннисист отметил, что постарается просто получить удовольствие. Такой подход наверняка окажется правильным.



Рублёв уже провёл прорывной сезон и, похоже, будет стараться играть в свой любимый теннис. Терять нечего. Придётся много бегать, потому что Надаль тянется за каждым мячом и вынуждает соперников покрывать солидные дистанции. Однако россиянин должен быть к этому готов: физическая подготовка в порядке, настрой хороший.



Рискнём сыграть от аутсайдера. Мы бы выбирали между П2 с форой (+2 гейма) за 1.81 и третьим сетом за 2.60. На наш взгляд, коэффициент должен находиться в районе 2.30. Брейков вряд ли окажется много, поскольку подача у Андрея в порядке. А дальше всё зависит от кондиций Надаля и психологии Рублёва".