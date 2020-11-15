Турция — Россия: результат матча 15.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

В матче Лиги наций сборная Турции переиграла сборную России. Встреча проходила на стадионе «Улкер — Шюкрю Сараджоглу» в Стамбуле и завершилась со счётом 3:2.
Счёт в матче на 11-й минуте открыл Денис Черышев. На 24-й минуте гости остались в меньшинстве после удаления Андрея Семёнова, а ещё через минуту Кенан Караман восстановил равновесие в счёте. Хозяева вышли вперёд на 32-й минуте. Полузащитник хозяев Дженгиз Ундер точно пробил из пределов штрафной в дальний угол. Мяч угодил в штангу и от неё влетел в ворота россиян.
На 52-й минуте Дженк Тосун реализовал пенальти и увеличил разрыв в счёте. Россияне на 57-й минуте сократили отставание в счёте: Далер Кузяев после передачи Вячеслава Караваева от лицевой линии отправил мяч в ворота.
Эксперты отдавали хозяевам минимальное преимущество, поставить на победу Турции предлагалось за 2.62. С 1000 рублей можно было выиграть 2620 рублей.
Тотал больше 2.5 мяча шёл за 2.34, «обе забьют» — за 1.98, гол в первые 15 минут — за 3.70. Удаление оценивалось в 6.00.
- 15 ноября 2020
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