ЦСКА — «Локомотив»: эксперты назвали фаворита матча КХЛ

16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Локомотива» идёт за 3.80.



Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 14.50.

Итоговая победа ЦСКА оценена в 1.58, успех «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.37.

Гол Антона Слепышева идёт за 2.55, гол Егора Коршкова — за 3.55.