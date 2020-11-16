ЦСКА — «Локомотив»: во сколько начало матча 16 ноября, по какому каналу покажут
16 ноября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Локомотив». Начало встречи — в 19:30 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «КХЛ ТВ».
Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом хозяев: поставить на победу ЦСКА в основное время можно с коэффициентом 1.98, успех «Локомотива» идёт за 3.80.
Букмекеры уверены, что матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив» 16 ноября будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.85, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.00. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.15. Гол на первой минуте идёт за 14.50.
Итоговая победа ЦСКА оценена в 1.58, успех «Локомотива» с учётом овертайма и буллитов доступен за 2.37.
Гол Антона Слепышева идёт за 2.55, гол Егора Коршкова — за 3.55.
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