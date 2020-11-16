ЦСКА — «Локомотив»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ 16.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Локомотив».

Ставка: гол в первые 10 минут — нет за 1.94.

«Красно-синие открыли ноябрь двумя поражениями в дерби. Одно состоялось до паузы на Евротур, второе — после. Сперва уступили «Динамо» (3:4), потом не смогли дожать «Спартак» (3:4 ОТ). Разумеется, Игорь Никитин моментально достучался до хоккеистов. Последовали две победы с общим счётом 12:3.



Сперва досталось «Салавату Юлаеву» (5:3), который честно держался два с половиной периода и всё же дрогнул. Накануне полную авоську получил ХК «Сочи» — 7:0. Теперь будет гораздо тяжелее, поскольку «Локомотив» сейчас на ходу. Шутка ли — 12 побед в 14 предыдущих встречах. Проигрывали только «Автомобилисту»: сперва в овертайме (0:1 ОТ), потом в основное время (1:2). Оба раза смотрелись активнее, подводила реализация и большинство.



Ярославцы не выходили на лёд с 12 ноября, то есть будут свежими. В то же время ЦСКА уставать было негде: третий матч подряд на своём льду, причём предыдущий дался малой кровью и довольно быстро превратился в тренировку. Потому ожидаем высокой интенсивности и большого количества единоборств.



У «железнодорожников» с москвичами в последнее время категорически не ладится. Аж пять поражений подряд, два предыдущих — разгромные, без заброшенных шайб. 0:3 и 0:4. Впрочем, приход Андрея Скабелки принёс солидные изменения. Хочется надеяться, что новый тренер сумел повлиять и на психологию.



У «Локомотива» великолепная оборона. Вот уже 14 матчей подряд они пропускают не больше двух шайб. Эдди Паскуале великолепен, полевые игроки по мере возможности помогают. У ЦСКА с организацией тоже полный порядок, а потому первая шайба наверняка будет иметь высокое значение.



Ждём довольно аккуратного дебюта, при котором нули на табло рискуют задержаться. Мы бы выбирали между ставками «гол в первые 10 минут — нет» за 1.94 и комбинированным вариантом 1Х + тотал меньше 5.5 шайбы за 2.04. Уровень исполнителей у хозяев повыше, ждём чего-то вроде 2:2 или 3:2».