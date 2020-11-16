СКА — «Салават Юлаев»: прогноз и ставка на матч КХЛ 16 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ СКА — «Салават Юлаев».

Ставка: победа СКА + обе забьют за 2.09.

«Уфимцы в последнее время исправно добиваются результата, но выглядят более чем средненько. Пока набор очков осуществляется, всё нормально. Но с таким качеством хоккея в плей-офф будет туго. А так — четыре победы в пяти матчах, 33 очка и пятая строчка в конференции.



После паузы подопечные Томи Лямся вышли на лёд дважды. Сперва уступили ЦСКА (3:5). Цеплялись, долго оставались в седле, но всё же не дотерпели до овертайма. А накануне обыграли московское «Динамо» (4:3 ОТ). Прежде всего благодаря характеру. Получили 0:2 за неполные пять минут и не сникли.



Стоит отметить Юху Метсолу, который показал отличную стрессоустойчивость. Не поплыл после двух быстрых шайб, взял себя в руки и в оставшееся время очень много выручал. Всё остальное сделали легионеры и ошибки оппонента: Гранлунд, Хартикайнен и Ларсен придумали три гола, в овертайме выстрелил Никита Сошников.



Справедливости ради, смотрелись бело-голубые лучше, да ещё и арбитры приняли сомнительное решение в пользу гостей. В какой-то момент удача отвернётся от зелёных, так что линия букмекеров выглядит логично. СКА сейчас действительно хорош. Три победы из трёх возможных после перерыва на Евротур с общим счётом 14:2.



Пострадали «Йокерит» (4:1), «Витязь» (8:1) и «Северсталь» (2:0). В последнем случае вполне могли потерять очки, подтащил Магнус Хелльберг. Впрочем, это понятно: череповчане нынче в порядке, а подопечные Валерия Брагина проводили третий гостевой поединок за пять суток. Свежести не хватало.



Теперь они возвращаются домой, что должно придать импульс. А вот «Салават» провёл две интенсивные встречи на выезде, в последней из которых добрался до овертайма. Плюс перелёт в Санкт-Петербург. Сил может не хватить, да и по уровню игры «армейцы» сейчас выглядят предпочтительнее.



Статистика очных встреч также на их стороне. Пять побед в шести предыдущих играх на своём льду, все — в основное время. П1 за 1.83 смотрится нормально, можно даже рассмотреть П1 + обе забьют за 2.09. Без голов уфимцы остаются крайне редко, лидеры своё дело знают, да и звено Кадейкина способно выстрелить».