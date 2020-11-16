Даниил Медведев — Александр Зверев: прогноз и ставка на матч Итогового турнира 16 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Итогового турнира ATP Даниил Медведев — Александр Зверев.

Ставка: тотал меньше 23.5 гейма за 1.94.

«Формально тотальное преимущество по очным встречам на стороне немца — пять побед при двух поражениях. Однако нужно учесть, что он забрал четыре стартовых поединка. Все они состоялись в 2016-2018 годах, Медведев тогда находился за пределами топ-50 рейтинга ATP и только набирал обороты. А вот дальше расклад поменялся.



За два последних года соперники сталкивались трижды, всякий раз — на харде. Россиянин забрал две встречи, оба раза это были финалы “Мастерсов”. За Зверевым осталась игра группового этапа Итогового турнира 2019 года. Дальше наступает самое интересное. Дело в том, что они играли неделю назад.



В финале турнира в Париже дело дошло до третьего сета. Первый получился близким и остался за Александром, во втором Даниил добавил и сделал брейк, а в третьем добил соперника. Под конец седьмая ракетка мира потеряла самообладание и бросила играть, забрав всего один гейм и оставшись без титула.



За восемь дней физическое состояние вряд ли изменилось, поэтому котировки букмекеров выглядят логично. Они отдают небольшое преимущество россиянину. Тот расслаблен и скромно ставит перед собой задачу одержать в Лондоне хотя бы одну победу, поскольку год назад выступил с тремя поражениями.



Лезть в исход не рискнём, коэффициенты справедливые. А вот планка тотала установлена высоковато, проверим тотал меньше 23.5 гейма за 1.94. В трёх из четырёх предыдущих очных встреч соперникам хватило 23 геймов.



Зверев находится под дополнительным давлением из-за обвинений бывшей подруги, да и срывы время от времени допускают оба теннисиста. Думается, тут обойдётся без третьего сета».