Новак Джокович — Диего Шварцман: прогноз и ставка на матч Итогового турнира 16.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Итогового турнира АТР Новак Джокович — Диего Шварцман.
Ставка: победа Джоковича + тотал больше 19.5 гейма за 2.02.
«Имя фаворита не вызывает ни малейших вопросов, что видно и по котировкам букмекеров. Достаточно взглянуть на статистику очных встреч: во всех пяти случаях серб оказался сильнее. Больше того, трижды он побеждал всухую, а партии проигрывал только на грунте, который является профильным покрытием для аргентинца. Если брать в расчёт только хард, ситуация выглядит следующим образом: два матча на ТБШ, ни в одном из шести сетов Шварцман не набирал больше четырёх геймов.
В последний раз теннисисты пересекались около семи недель назад. Было это в финале “Мастерса” в Риме. Дело проходило на грунте, но Джокович управился в двух партиях (7:5, 6:3). Напрочь проспал старт, получил 0:3 в первом сете. Дальше добавил, хотя соперник выглядел достойно.
Для миниатюрного аргентинца сам факт попадания на Итоговый турнир — огромный успех. Бороться пришлось до последнего, сил может и не хватить. Основной вопрос в другом — хватит ли первой ракетке мира тонуса и мотивации, чтобы показать свой лучший теннис? Он в любом случае закончит год на первой строчке.
Хватило дойти до четвертьфинала в Вене, после чего Ноле просто бросил играть и взял у Лоренцо Сонего всего три гейма. Было это ещё в октябре, с тех пор серб на корт не выходил. Значимый простой рискует сказаться, ведь Шварцман необычайно подвижен и техничен. Пушечной подачи у него нет, зато приём великолепный.
По технике и игре в обороне Диего — один из лучших во всём туре. А это значит, что лёгких очков у фаворита должно быть немного. Бегать Джоковичу придётся изрядно. Скорее всего, он добудет победу, но ожидать выноса в одну калитку мы бы не стали. Тотал больше 19.5 гейма за 1.80 смотрится нормально, ставка посмелее — П1 + ТБ 19.5 гейма за 2.02».
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