«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч КХЛ в Казани

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».
Ставка: «Автомобилист» откроет счёт за 2.22.
В случае победы гости обойдут подопечных Дмитрия Квартальнова и станут первыми в конференции. В противостоянии прослеживается любопытный тренд: в последнее время хозяин льда крайне редко побеждает. В шести предыдущих случаях такое случилось лишь однажды, в октябре 2019 года. Тогда «Ак Барс» выиграл со счётом 3:1.
На первый взгляд, всего лишь статистический казус из-за малой выборки. Но вот ещё один повод напрячься: лучше екатеринбуржцев в КХЛ на выезде не играет никто. 20 очков в 13 матчах при наивысшей результативности — 46 заброшенных шайб и 33 пропущенных.
Подопечные Дмитрия Квартальнова преодолели непростой отрезок в середине октября и набрали привычный ход. Качество хоккея далеко не всегда оказывается высоким, однако на фоне кадровых потерь это нормально. Гораздо важнее, что результаты в порядке. Пять побед в шести последних матчах. Все — в основное время. И 1:2 от «Трактора» в Челябинске.
Накануне «барсы» одолели «Нефтехимик» (3:2). Пришлось повозиться, всё решили спецбригады. Удалений оказалось много, вот только «волки» лишнего ни разу не реализовали, а фаворит дважды использовал численное преимущество. Одна из этих шайб оказалась победной.
В то же время говорить о выходе на проектную мощность не приходится. Атака довольно предсказуема, да и в равных составах по собственным меркам пропускают многовато. По-прежнему нет Тимура Билялова. «Автомобилист» имеет свои проблемы, но давать на хозяев меньше двойки — это неуважение.
Уральцы остаются без Павла Дацюка, что не мешает штамповать победы. Их уже четыре кряду — по два раза одолели «Локомотив» и рижское «Динамо». Шансы «Ак Барса» в самом деле выше, однако перегруз в линии видится чрезмерным. Потому будем отталкиваться от аутсайдера.
Неплохо смотрятся классические Х2 за 1.89 и ИТБ 2 гола «Автомобилиста» за 1.88. Нам же больше нравится ставка «гости откроют счёт» за 2.22. Шансы на проход сопоставимы с Х2, зато коэффициент заметно выше. Рискнём.
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