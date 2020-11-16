Надаль — Рублёв: результат матча 15.11.2020 и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.
Рублёв 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Надаль подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.
Эксперты отдавали небольшое преимущество Надалю, ставки на победу испанца принимались с коэффициентом 1.78. С 1000 рублей можно было выиграть 1780 рублей. Успех Рублёва шёл за 2.28.
На тотал меньше 22.5 гейма предлагали 2.05, победа второй ракетки мира в двух партиях шла с коэффициентом 2.65.
По итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.
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