Надаль — Рублёв: как сыграли 15 ноября, какой счёт, кто победил, какие прогнозы зашли

Российский теннисист Андрей Рублёв в первом матче Итогового турнира ATP в Лондоне со счётом 3:6, 4:6 уступил испанцу Рафаэлю Надалю. Поединок продолжался 1 час и 18 минут.



Рублёв 9 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта. Надаль подал 2 эйса, ни разу не ошибся на подаче и использовал два шанса из пяти взять подачу соперника.



Эксперты отдавали небольшое преимущество Надалю, ставки на победу испанца принимались с коэффициентом 1.78. С 1000 рублей можно было выиграть 1780 рублей. Успех Рублёва шёл за 2.28.



На тотал меньше 22.5 гейма предлагали 2.05, победа второй ракетки мира в двух партиях шла с коэффициентом 2.65.



По итогам жеребьёвки Андрей попал в группу «Лондон», где сыграет ещё два поединка. Рублёв встретится с австрийцем Домиником Тимом и Стефаном Циципасом из Греции, который является действующим чемпионом турнира.