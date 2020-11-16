Медведев — Зверев: эксперты оценили шансы россиянина в матче Итогового турнира ATP

16 ноября Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.
Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех немца оценён коэффициентом 2.36.
Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.18. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.
Ставки на тай-брейк принимаются за 1.87. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.50. Наиболее вероятный исход — победа Медведева в двух партиях (2.80).
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