Даниил Медведев — Александр Зверев, 16 ноября: где смотреть онлайн-трансляцию, прямой эфир

16 ноября Даниил Медведев и Александр Зверев сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:00 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в прогнозах считают фаворитом Медведева. Ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.73, успех немца оценён коэффициентом 2.36.



Аналитики считают, что матч Даниил Медведев — Александр Зверев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.76, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.18. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.



Ставки на тай-брейк принимаются за 1.87. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.50. Наиболее вероятный исход — победа Медведева в двух партиях (2.80).

Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин и немец обойдутся без триллера Неделю назад Медведев обыграл Зверева в финале турнира в Париже.