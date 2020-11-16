ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».



Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.92.



«Это матч двух лучших команд Западной конференции, и я бы не стал здесь прогнозировать чью-либо победу.



Конечно, ЦСКА идёт на первом месте в лиге, но «армейцы» не доминируют, как раньше. Ну да, молодцы, разгромили «Сочи» у себя дома (7:0). Но вот от «Салавата Юлаева» пропустили три шайбы (5:3), а «Спартаку» вообще уступили в овертайме (3:4).



«Локомотив» в последнее время побеждал всех подряд. Споткнулся только два раза и дважды – на «Автомобилисте» (0:1 в овертайме в гостях, 1:2 у себя дома).



И это прям подсказка для Игоря Никитина, как останавливать этот «Локомотив». И это подсказка для нас всех.



Поэтому я беру тут кэф 1.92 на то, что общий тотал этого матча в основное время составит меньше 4.5 шайбы. То есть очень результативную игру я здесь не жду, и команды будут действовать от обороны», — сказал Лысенков.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Юханссон покажет класс, Марченко поможет Ярославцы не пропускают больше двух шайб на протяжении 14 матчей.