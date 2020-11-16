ЦСКА — «Локомотив»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Локомотив».
Ставка: меньше 5 шайб в матче за 1.92.
«Это матч двух лучших команд Западной конференции, и я бы не стал здесь прогнозировать чью-либо победу.
Конечно, ЦСКА идёт на первом месте в лиге, но «армейцы» не доминируют, как раньше. Ну да, молодцы, разгромили «Сочи» у себя дома (7:0). Но вот от «Салавата Юлаева» пропустили три шайбы (5:3), а «Спартаку» вообще уступили в овертайме (3:4).
«Локомотив» в последнее время побеждал всех подряд. Споткнулся только два раза и дважды – на «Автомобилисте» (0:1 в овертайме в гостях, 1:2 у себя дома).
И это прям подсказка для Игоря Никитина, как останавливать этот «Локомотив». И это подсказка для нас всех.
Поэтому я беру тут кэф 1.92 на то, что общий тотал этого матча в основное время составит меньше 4.5 шайбы. То есть очень результативную игру я здесь не жду, и команды будут действовать от обороны», — сказал Лысенков.
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