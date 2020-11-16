СКА – «Салават Юлаев»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 СКА – «Салават Юлаев».



Ставка: победа СКА в основное время за 1.80.



«В предыдущем туре СКА завершил выездную серию из трёх матчей и завершил с оценкой «отлично»: три победы с общей разницей забитых и пропущенных шайб 14:2. «Салават» завершает аналогичную серию аккурат в Санкт-Петербурге, и тут всё не так радужно: поражение от ЦСКА и тяжелейшая, в овертайме, победа над московским «Динамо». То есть в Питер уфимцы прибывают выжатыми как лимон. И попробуйте теперь им докажите, что это получилось случайно и никто им нарочно так подло календарь не рисовал.



Если бы не два предыдущих матча, то можно было бы всерьёз задуматься над именем потенциального победителя. В принципе, текущие возможности обоих соперников не слишком разнятся. Понятно, что у СКА несравнимый потенциал, но даже он не позволяет «армейцам» выставить на матч восемь пятёрок, хотя их питерцы соберут за полчаса. То есть определённое преимущество СКА, конечно же, будет, но отнюдь не такое, чтобы сразу отдавать хозяевам безоговорочную победу. Если бы не два предыдущих матча «Салавата».



В общем, всё приблизительно ясно. Уфимцев точно хватит на первый период и, возможно, даже на второй. На третий не хватит точно – тут-то питерцы их и прищучат. СКА победит, причём в основное время. Разница, скорее всего, будет в пару шайб, но, вполне возможно, останется минимальной. Никаких овертаймов и уж тем более буллитных серий не будет, пусть башкирские болельщики на это не надеются», — сказал Лебедев.

СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Брагин, Подколзин и Ткачёв продолжат погоню за ЦСКА У санкт-петербуржцев три победы подряд с общим счётом 14:2 после паузы на Евротур.