Новак Джокович — Диего Шварцман: прогноз Сергея Фомина на матч итогового турнира ATP

Профессиональный каппер Сергей Фомин дал прогноз на матч Итогового турнира ATP в Лондоне Новак Джокович — Диего Шварцман.



Ставка: меньше 21 гейма в матче за 1.75.



«Диего Шварцман за счёт большого трудолюбия и невероятной работы как на корте, так и вне корта оказался на этом заключительном турнире года. Кто бы мог подумать перед началом сезона, что у аргентинца получится сюда отобраться и войти в восьмёрку лучших по итогам текущего сезона.



Конечно, залы для Шварцмана являются самым неудобным покрытием, но и здесь он может показывать качественный теннис. Естественно, ему не хватает подачи, которая бы помогала набирать лёгкие очки, но за счёт невероятной игры на задней линии Шварцман частично компенсирует эту проблему. Естественно, в ситуации, когда один элемент заметно отстаёт, ты должен безупречно действовать в розыгрышах, иначе нельзя.



Для Джоковича Итоговый турнир в Лондоне уже как дом родной. Неспроста он выиграл его пять раз и в целом из года в год показывает здесь невероятный теннис.



Если судить по турниру в Вене, то Новак делает сейчас ровно то, что нужно для достижения результата. Там у него была цель отстоять первую строчку рейтинга, и для этого нужно было выиграть всего два матча, и он с этим успешно справился. Поэтому дальнейшее поражение в ходе турнира от Сонего не должно сильно удивлять, всему есть своё объяснение. Здесь же с мотивацией проблем быть точно не должно.



Теннисисты уже встречались в этом году в финале Рима, можно сказать, на территории Шварцмана, и там Диего взял лишь восемь геймов. Здесь же Джоковичу должно быть ещё проще, всё-таки в залах у него будет куда более весомый перевес. Поэтому стоит рассмотреть тотал меньше в данном противостоянии», — сказал Фомин.

Новак Джокович — Диего Шварцман. Прогноз: серб разомнётся перед битвой с Медведевым Джокович не выходил на корт с октября и вряд ли покажет свой лучший теннис.