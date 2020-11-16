Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей Легенды Кубка Кремля
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Ставки / Новости /

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ
Ставки / Прогнозы 0

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».

Ставка: ничья за 4.10.

«Автомобилист» отлично выступает в этом сезоне, я не ожидал от него такого результата. У него отличный вратарь, который приносит своей команде много пользы. В этом сезоне у Якуба Коваржа процент отражённых бросков выше 90%. В игре против «Локомотива» он пропустил единственную шайбу за минуту до финальной сирены, а по ходу матча он много раз спасал свою команду.

В предстоящем матче силы соперников я оцениваю как равные и поэтому поставлю на ничейный результат. Екатеринбург сейчас в хорошей форме и даже в гостях он вполне может не уступить лидеру Востока. Хотя и самих екатеринбуржцев мы также можем назвать лидерами Восточной конференции. «Автомобилист» сейчас по потерянным очкам даже опережает «Ак Барс». Думаю, не будет явного преимущества ни у одной из команд. Для обеих команд это важная игра, и они подойдут к ней с максимальным настроем. Заброшенных шайб много не будет, ожидаю счёт 1:1 или 2:2, а сам хоккей должен получиться хорошего качества», — сказал Вуйтек.

«Ак Барс» — «Автомобилист». Прогноз: Коварж возглавит Восток КХЛ на глазах Квартальнова
Уральцы добыли четыре победы подряд даже без Павла Дацюка.
Комментарии (0)
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020