«Ак Барс» — «Автомобилист»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Автомобилист».
Ставка: ничья за 4.10.
«Автомобилист» отлично выступает в этом сезоне, я не ожидал от него такого результата. У него отличный вратарь, который приносит своей команде много пользы. В этом сезоне у Якуба Коваржа процент отражённых бросков выше 90%. В игре против «Локомотива» он пропустил единственную шайбу за минуту до финальной сирены, а по ходу матча он много раз спасал свою команду.
В предстоящем матче силы соперников я оцениваю как равные и поэтому поставлю на ничейный результат. Екатеринбург сейчас в хорошей форме и даже в гостях он вполне может не уступить лидеру Востока. Хотя и самих екатеринбуржцев мы также можем назвать лидерами Восточной конференции. «Автомобилист» сейчас по потерянным очкам даже опережает «Ак Барс». Думаю, не будет явного преимущества ни у одной из команд. Для обеих команд это важная игра, и они подойдут к ней с максимальным настроем. Заброшенных шайб много не будет, ожидаю счёт 1:1 или 2:2, а сам хоккей должен получиться хорошего качества», — сказал Вуйтек.
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