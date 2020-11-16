«Динамо» М – «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Нефтехимик».
Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.45.
«И «Динамо», и «Нефтехимик» нынче переживают не лучшие времена. Оба пытаются, оба стараются, оба бьются. Но при этом бело-голубые, даже проигрывая, то там зацепят очко, то здесь. А «Нефтехимик» в текущем сезоне очков вообще не цеплял, то есть не проиграл ни одного матча за пределами основного времени. Отсюда и разница в расположении команд: «Динамо» даже при двух последних поражениях набирает два очка и не просто находится в зоне плей-офф Западной конференции, но даже в верхней её части, дающей на первом этапе Кубка Гагарина преимущество своего льда. А «Нефтехимик»… А «Нефтехимик» давно уже стоит на перроне и смотрит, как Восточный поезд, идущий в плей-офф, уходит всё дальше и дальше.
Можно с достаточной степенью уверенности констатировать, что после отчётного матча этот самый поезд уйдёт ещё дальше. У нынешнего «Динамо» нет никаких особых преимуществ перед нынешним «Нефтехимиком», но есть умение цепляться, чего «маленьким татарам» сейчас ужасно не хватает. Поэтому достаточно легко будет предположить весьма упорный матч, но бело-голубые всё-таки победят, причём в основное время, пусть и с минимальным счётом.
Что-то в «Нефтехимике» надо серьёзно подкручивать, начиная с консерватории. Буцаев, похоже, уже не тянет», — сказал Лебедев.
- 16 ноября 2020
-
15:30
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:00
-
11:40
-
11:13
-
10:45
-
10:30
-
10:15
-
10:07
-
09:45
-
09:30
-
09:00
-
08:54
-
08:30
-
08:15
-
08:14
-
08:00
-
07:16
-
06:30
- 15 ноября 2020
-
22:35
-
22:15
-
22:05
-
21:45
-
19:45
-
19:30
-
19:00
-
18:50
-
18:45
-
18:30
-
18:15