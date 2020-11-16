«Динамо» М – «Нефтехимик»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Динамо» Москва – «Нефтехимик».



Ставка: победа «Динамо» в основное время за 1.45.



«И «Динамо», и «Нефтехимик» нынче переживают не лучшие времена. Оба пытаются, оба стараются, оба бьются. Но при этом бело-голубые, даже проигрывая, то там зацепят очко, то здесь. А «Нефтехимик» в текущем сезоне очков вообще не цеплял, то есть не проиграл ни одного матча за пределами основного времени. Отсюда и разница в расположении команд: «Динамо» даже при двух последних поражениях набирает два очка и не просто находится в зоне плей-офф Западной конференции, но даже в верхней её части, дающей на первом этапе Кубка Гагарина преимущество своего льда. А «Нефтехимик»… А «Нефтехимик» давно уже стоит на перроне и смотрит, как Восточный поезд, идущий в плей-офф, уходит всё дальше и дальше.



Можно с достаточной степенью уверенности констатировать, что после отчётного матча этот самый поезд уйдёт ещё дальше. У нынешнего «Динамо» нет никаких особых преимуществ перед нынешним «Нефтехимиком», но есть умение цепляться, чего «маленьким татарам» сейчас ужасно не хватает. Поэтому достаточно легко будет предположить весьма упорный матч, но бело-голубые всё-таки победят, причём в основное время, пусть и с минимальным счётом.



Что-то в «Нефтехимике» надо серьёзно подкручивать, начиная с консерватории. Буцаев, похоже, уже не тянет», — сказал Лебедев.

«Динамо» — «Нефтехимик». Прогноз: Крикунов, Шипачёв и Ерёменко закончат серию поражений Бело-голубые проиграли на своём льду дважды подряд.