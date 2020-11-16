СКА – «Салават Юлаев»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ 16 ноября

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют СКА – «Салават Юлаев».



Ставка: победа СКА и меньше 6 шайб в матче за 3.19.



«Замечу, что СКА выиграл последние три матча, которые были в гостях. Общий счёт трёх игр 14:2. Во всех трёх матчах ворота защищали разные вратари: Бердин, Аскаров и Херберг. Последний сделал «сухарь», выиграв у «Северстали» со счётом 2:0. Обращаю внимание на то, насколько высокая конкуренция в бригаде вратарей. Там просто безумный подбор игроков. Некоторые ребята просто не попадают в состав. В любом другом клубе КХЛ они бы играли в первых двух пятёрках.



СКА отлично наладил игру в обороне, где вратари бьются за место в рамке. С другой стороны, «Салават Юлаев» много пропускает и юзает в основном своего голкипера, который провёл 10 из последних 11 матчей. Думаю, что Метсола будет играть и против СКА. В предпоследней игре «Салават Юлаев» проиграл ЦСКА со счётом 3:5, но в следующем матче на выезде победил в овертайме «Динамо» (4:3). При этом пропустил три шайбы, а тогда было пять.



«Салават» реально много пропускают. В этом матче я бы взял кэф 3.19 на то, что сбудутся два условия. Во-первых, СКА победит в основное время, потому что Питер сейчас на ходу и это более системная команда. Питер должен брать два очка в этой встрече. Второе — это общий тотал в матче будет меньше 5.5 шайбы. «Салават» может пропустить свои законные 3-4 гола, но СКА вряд ли много пропустит. В первую очередь из-за того, что вратари реально мало пропускают.



Не хочу загадывать, но на матч в воротах СКА наверняка будет Херберг, но мне бы хотелось увидеть Ярослава Аскарова. Это матч регулярного чемпионата, который мы не можем пропустить», — сказал Лысенков.

СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Брагин, Подколзин и Ткачёв продолжат погоню за ЦСКА У санкт-петербуржцев три победы подряд с общим счётом 14:2 после паузы на Евротур.