В России могут создать Единый регулятор азартных игр. Он будет распределять отчисления БК

Депутаты Госдумы от «Единой России» разработали законопроект, который предлагает учредить государственную публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Согласно документу, регулятор будет заниматься передачей общероссийским спортивным федерациям средств, полученных от букмекеров.
Цель создания компании-регулятора — организация экономической поддержки спортивной отрасли и обеспечения ее долгосрочного финансирования. Учредителем выступит Минфин России. При этом букмекерские СРО предлагают ликвидировать, передав их полномочия новой компании.
При этом законопроект предлагает изменить базу расчета целевых отчислений. Сейчас это 5% от разницы между суммой интерактивных ставок и суммой выплаченных выигрышей.
«База расчёта целевых отчислений будет определяться как доход от приёма ставок, интерактивных ставок, и размер целевых отчислений будет 1% от базы», — говорится в пояснительной записке к документу.
Согласно новому законопроекту, планируется создать единый центр учета перевода ставок букмекерских контор и тотализаторов в форме кредитной организации.
Ранее Минфин выступил с предложением увеличить целевые отчисления букмекеров до 10%. В предложении также предусмотрено, что отчисления будут идти не спортивным федерациям, а в бюджет государства.
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