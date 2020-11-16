ЦСКА – «Локомотив»: ставка Максима Лебедева на матч КХЛ в Москве

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 ЦСКА – «Локомотив».



Ставка: победа ЦСКА в основное время за 2.03.



«Ну, вот и нашёлся камень преткновения для «Локомотива» в текущем сезоне. И имя ему – «Автомобилист». Потому что именно екатеринбуржцам ярославцы проиграли два раза из двух. А между этими двумя поражениями было 12 беспробудных побед. То есть «Локомотив» уже мчится на всех парах, и до ЦСКА уже осталось пару перегонов (пять очков разницы при двух матчах у железнодорожников в запасе). В Ярославле уже полным ходом облизываются на лидерство в дивизионе и – автоматом — в конференции и во всей лиге. А если «Локомотив» вдобавок завалит того, за кем гонится, да ещё во вражьих стенах, то ярославские притязания на шапку Мономаха «всея КХЛ» станут вполне себе осязаемыми.



Может ЦСКА допустить подобное? Да ни за что и никогда, скорее батька Лукашенко позовёт к себе Тихановскую вместе порулить страной. А играть важные матчи «армейцы» в последнее время научились очень хорошо, и, кажется, им это дело даже нравится.



Стало быть, «Локомотив» пойдёт ва-банк, ЦСКА это примет. Интересно будет посмотреть на противостояние двух команд, приверженных оборонительному хоккею. Ведь кому-то придётся лезть вперёд и хочешь не хочешь нарываться на контратаки. Ой как интересно!



По моему разумению, ЦСКА победит. Потому что умеет играть против «Локомотива» (выиграны пять последних «междусобойчиков», ярославцы не могут победить третий сезон подряд). Потому что умеет и любит играть матчи, где идут ва-банк. И, кстати, счёт может быть удивительным и неожиданным. Но ЦСКА победит в основное время, и это несомненно», — сказал Лебедев.

ЦСКА — «Локомотив». Прогноз: Паскуале и Юханссон покажет класс, Марченко поможет Ярославцы не пропускают больше двух шайб на протяжении 14 матчей.