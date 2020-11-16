Даниил Медведев – Александр Зверев: прогноз Анны Чакветадзе на матч Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Даниил Медведев – Александр Зверев в 1-м туре группового раунда Итогового турнира ATP—2020.



Ставка: победа Зверева за 2.20.



«Саша Зверев шикарно был готов всё последнее время. Два турнира он выиграл, в Париже дошёл до финала, где как раз уступил Даниилу Медведеву. Россиянин в Париже наконец-то показал игру, которой от него давно ждали. Невероятная стабильность, прекрасная подача. В том самом финале сначала вёл игру Зверев. Он был уверен в себе, мало ошибался, забрал первый сет. Но после этого Медведев сумел переломить ход встречи.



Мне кажется, хорошая форма обоих никуда не делась. Слишком мало времени прошло после Парижа. Думаю, Зверев с Феррером проанализируют, почему Саша упустил преимущество в парижском финале. Видно, что он способен на высоком уровне проводить весь матч. В Париже почему-то он расклеился.



Вообще большое преимущество в личных встречах у Зверева — 5:2. И в прошлом году на Итоговом он победил Даниила. Есть ощущение, что в Лондоне достаточно медленный корт, и это не очень подходит Медведеву. Поэтому я здесь сделаю ставку на Зверева», — сказала Чакветадзе.

Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин и немец обойдутся без триллера Неделю назад Медведев обыграл Зверева в финале турнира в Париже.