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Новак Джокович – Диего Шварцман: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP

Новак Джокович – Диего Шварцман: прогноз Анны Чакветадзе на игру итогового турнира ATP
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Экс-пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Новак ДжоковичДиего Шварцман в 1-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

Cтавка: меньше 21 гейма за 1.88.

«Дебют Диего Шварцмана на Итоговом турнире. На примере Андрея Рублева мы увидели, что это особенный момент. Нужно справляться со своими нервами. У Андрея это совсем не получилось, не шла подача. Рафа же подавал с запредельным процентом, за счет чего и имел преимущество.

Шварцман, в принципе, был в неплохой форме в последнее время. Про Джоковича вообще трудно что-то сказать, он проиграл Сонего, взяв лишь 3 гейма. Понятно, что он готовился к Лондону. Но о его форме мы ничего не знаем. Только можем догадываться, что после поражения на «Ролан Гаррос» Новак настроен.

И здесь, думаю, опять должен сказаться опыт. Игра в зале — это точно не самое любимое занятие Шварцмана. У него нет мощной подачи, удерживать свою будет трудно. А тут еще Джокович против тебя, который хорош на приеме, обладает большим опытом участия в итоговой восьмерке.

Думаю, шансов у Диего совсем мало. Предположу, что в матче будет сыграно меньше 20.5 гейма», — сказала Чакветадзе.

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