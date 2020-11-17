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Испания — Германия: эксперты назвали фаворита главного матча дня в Лиге наций

Испания — Германия: эксперты назвали фаворита главного матча дня в Лиге наций
Ставки / Прогнозы 0

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Испания — Германия. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч ТВ».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу Испании в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50. Успех Германии оценён букмекерами в 3.08. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.70.

Букмекеры считают, что матч четвёртой группы лиги А Испания — Германия получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.09, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.90. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.25. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.31.

На «обе забьют» дают 1.67, на пенальти — 2.95, на удаление — 4.00.

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