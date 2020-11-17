Испания — Германия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций 17 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Германия.
Ставка: обе забьют за 1.71.
Сборная Испании перед заключительным туром пропустила вперёд Германию. Сейчас у подопечных Луиса Энрике восемь баллов и вторая строчка. Команда же Йоахима Лёва возглавляет турнирную таблицу с девятью баллами. Фактически немецкого тренера устроит даже ничья, а вот испанцу нужна только победа.
Бундестим в пятом туре принимала оклемавшуюся сборную Украины. Гости даже открыли счёт на 12-й минуте, но немцы сыграли очень здорово. За все 90 минут они нанесли 20 ударов по воротам гостей и подали девять угловых. Итог – волевая победа хозяев со счётом 3:1.
Понятно, что Испания вылезет из кожи вон и постарается добиться победы, особенно после провала со Швейцарией. Вполне вероятно, что состав сильно не изменится. Тут уж не до ротации, на кону место в плей-офф. Однако у Германии тоже припрятано несколько козырей в рукаве.
Во-первых, возвращение в состав Тони Крооса после дисквалификации, опытный и умный полузащитник в такой игре лишним не будет. Баланса в центре поля добавит, движения мяча между линий обеспечит. Второй момент – солидная серия немцев. Они не проигрывают уже 12 матчей, то есть с сентября прошлого года.
Также любопытно, что последний раз сборная Германии не могла забить сопернику аж два года назад. С тех пор она провела 19 встреч, в которых забила ровно 50 голов, что в среднем за игру составляет более двух с половиной штук. Испания на своём поле будет играть только на победу, но проблемы ей обеспечены.
Прошлый очный поединок в Германии завершился вничью со счётом 1:1, хотя тогда хозяева оказались ближе к победе. На наш взгляд, сейчас стоит ожидать примерно того же. Испанцы крайне мотивированны, но немцам вполне по силам им ответить. Проверим классическую ставку «обе забьют» за коэффициент 1.71.
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