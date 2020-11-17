«Амур» — «Авангард»: прогноз и ставка на матч КХЛ в Хабаровске 17 ноября

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» + обе забьют за 2.22.

Накануне хозяева оказались сильнее, причём управились в основное время. 2:1, все голы состоялись в первой половине. Конечно, где-то «тиграм» повезло. Несколько раз выручал Евгений Аликин, в третьем периоде звенела перекладина. Однако оборонялись хозяева уверенно, вылезти сопернику на убойные позиции не позволяли. Единственный гол омичи забили в меньшинстве, а активностью отличался разве что Наиль Якупов, который начинал сезон именно в «Амуре»

«Авангард» пока сохранил вторую строчку на Востоке, однако преследователи совсем близко. Скорее всего, тренерский штаб гостей сменит вратаря. Выменянный у «Куньлуня» Шимон Грубец провёл три матча за пять суток, перевести дух ему определённо не помешает. Благо что конкуренция на последнем рубеже серьёзная.



Накануне «ястребы» хорошо выглядели в стартовые 40 минут, а вот в третьем периоде подсели. В принципе, спустя полтора дня организм должен привыкнуть к раннему началу, да и 12:00 мск — это ещё куда ни шло. А разница по уровню исполнителей вопросов не вызывает. Накануне достаточно тащил Аликин, на пару-тройку шайб в равных составах омичи наиграли.



Думается, они сохранят уровень агрессии, а реализация на дистанции должна прийти в норму. Потому развить успех хозяевам будет сложно. П2 за 1.77 — рабочий вариант. Ставки посмелее — П2 + обе забьют за 2.22 и ИТБ 3 гола «Авангарда» за 2.22.