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Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв: эксперты назвали фаворита матча Итогового турнира ATP
Ставки / Прогнозы 0

17 ноября Стефанос Циципас и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.

Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое преимущество Стефаносу Циципасу. Ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.82, успех россиянина оценён коэффициентом 2.18.

Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.23. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.

Ставки на тай-брейк принимаются за 1.80. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.50.

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Прогноз: последний шанс россиянина пробиться в полуфинал
Зацепиться с Надалем не вышло, но у Циципаса четыре поражения в пяти последних матчах.
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