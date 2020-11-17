Циципас — Рублёв: где будет трансляция матча 17 ноября, смотреть онлайн

17 ноября Стефанос Циципас и Андрей Рублёв сыграют в матче группового этапа Итогового турнира ATP в Лондоне. Начало — в 23:05 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал Eurosport.



Эксперты в своих прогнозах отдают небольшое преимущество Стефаносу Циципасу. Ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.85, успех россиянина оценён коэффициентом 2.10.



Аналитики считают, что матч Стефанос Циципас — Андрей Рублёв получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.66, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 2.23. Поставить на то, что в матче будет три сета, предлагается за 2.55.



Ставки на тай-брейк принимаются за 1.80. Если один из теннисистов проиграет сет со счётом 0:6, зайдёт коэффициент 13.50.

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Прогноз: последний шанс россиянина пробиться в полуфинал Зацепиться с Надалем не вышло, но у Циципаса четыре поражения в пяти последних матчах.