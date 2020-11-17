Швейцария — Украина: прогноз и ставка на матч Лиги наций УЕФА 17.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч Лиги наций Швейцария — Украина.
Ставка: победа Швейцарии в первом тайме за 2.28.
Швейцарцы в пятом туре сумели отобрать очки у сборной Испании, сыграв на своём поле вничью (1:1). Теперь появились реальные шансы спастись от вылета в лигу B. Достаточно просто выиграть у украинцев. Например, со счётом 1:0 или 2:1. Последних же устроит даже ничья, однако сделать это будет тяжело. Пандемия коронавируса заметно сказалась на их выступлении в Лиге наций УЕФА. Накануне выпали ещё три футболиста, сдавшие положительные тесты.
В пятом туре сборная Украины гостила в Германии и уступила со счётом 1:3. В составе после болезни появились Зинченко, Степаненко и опытный голкипер Андрей Пятов. Гости даже умудрились открыть счёт на 12-й минуте, но преимущество немцев в классе исполнителей сказалось: ещё до перерыва они забили два мяча, а во втором тайме положили третий.
В прошлой очной встрече подопечные Шевченко на своём поле по делу обыграли команду Петковича со счётом 2:1. Однако развить успех в Швейцарии будет очень трудно. У швейцарцев на своём поле всего лишь два поражения за четыре последних года, оба в товарищеских играх. А тут ещё и серьёзные кадровые потери гостей.
При этом сборная Швейцарии за девять предыдущих домашних игр забила 24 гола, а в нынешнем розыгрыше Лиги наций дома отбирала очки как у Германии (1:1), так и у Испании (1:1). На данный момент она выглядит предпочтительнее сборной Украины, которая до сих пор переживает последствия коронавируса. Ожидаем от хозяев уверенной игры.
Мы бы рискнули и проверили П1 в первом тайме за коэффициент 2.28. Дело тут ещё и в том, что семь из десяти своих мячей украинцы пропустили до перерыва. Швейцарцы же проводят первые 45 минут матчей гораздо лучше, чем вторые.
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