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Швейцария — Украина: где будет трансляция матча 17 ноября, смотреть онлайн

Швейцария — Украина: где будет трансляция матча 17 ноября, смотреть онлайн
Ставки / Прогнозы 0

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Швейцария — Украина. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 3».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на победу Швейцарии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.72. Успех Украины оценён букмекерами в 4.80. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.90.

Букмекеры не уверены, что матч третьей группы лиги А Швейцария — Украина получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.92, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.97. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.15. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Поставить на «обе забьют» можно за 1.88, на пенальти — за 2.95.

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