Сербия — Россия: где смотреть онлайн-трансляцию матча 18.11.2020, во сколько начало

18 ноября состоится матч Лиги наций Сербия — Россия. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. В случае победы россияне гарантируют себе первое место в группе и выход в лигу А.



Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89 (35%). Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91 (34%. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20 (31%).



Букмекеры считают, что матч Сербия — Россия 18 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.70.



Ставки на пенальти принимаются за 2.95, на удаление — за 3.95.

Сербия — Россия. Прогноз: мудрый Черчесов и неудержимый Заболотный выведут сборную в элиту Победа в Белграде обеспечит сборной России выход в лигу А.