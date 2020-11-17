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Хорватия — Португалия, 17.11.2020: смотреть онлайн, где будет трансляция матча Лиги наций

Хорватия — Португалия, 17.11.2020: смотреть онлайн, где будет трансляция матча Лиги наций
Ставки / Прогнозы 0

17 ноября состоится матч 6-го тура Лиги наций УЕФА Хорватия — Португалия. Начало игры — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч! Футбол 1».

Букмекеры уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение гостям. Поставить на победу Португалии в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.35. Успех Хорватии оценён букмекерами в 3.28. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.44.

Букмекеры считают, что матч третьей группы лиги А Хорватия — Португалия не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.04, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.86. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.26

Поставить на «обе забьют» можно за 1.86, на пенальти — за 2.95.

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