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Даниил Медведев — Александр Зверев: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров

Даниил Медведев — Александр Зверев: результат матча и сыгравшие коэффициенты букмекеров
Ставки / Прогнозы 0

Российский теннисист Даниил Медведев с победы стартовал на Итоговом чемпионате АТР в Лондоне. В своём первом матче Медведев нанёс поражение представителю Германии Александру Звереву со счётом 6:3, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 28 минут.

Медведев 4 раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из 9. Зверев подал три эйса, 7 раз ошибся на подаче и взял одну, самую первую, подачу россиянина. Оба брейка в первом сете Даниилу удалось сделать из-за двойных ошибок Зверева.

Эксперты считали россиянина фаворитом, ставки на его победу принимались с коэффициентом 1.73. С 1000 рублей можно было выиграть 1730 рублей.

Тотал меньше 22.5 гейма шёл за 2.18, победа Даниила в двух партиях — за 2.80. Поставить на то, что игра обойдётся без тай-брейка, предлагалось за 1.90.

Даниил Медведев — Александр Зверев. Прогноз: россиянин и немец обойдутся без триллера
Неделю назад Медведев обыграл Зверева в финале турнира в Париже.
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