Испания — Германия: прогноз Константина Генича на матч Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Испания — Германия в шестом туре Лиги наций 2020.
Ставка: минимум 3 мяча в матче за 1.83.
«Лига наций, последний тур. Начинаем с лиги А и четвёртой группы. В Севилье за первое место сыграют сборные Испании и Германии. Испанцам нужна победа, а немцев устроит и ничья. Но на ничью, конечно, команда Лева играть не будет. Немцы показали хороший футбол в игре со сборной Украины, забили три мяча, а могли и больше. Особенно хороши были передачи Леона Горецки. Но про это и так все знают.
Испанцам придётся раскрываться, придется играть с полноценными нападающими, без всяких сюрпризов и экспериментов, когда Оярсабаль может выходить на месте центрофорварда. Скорее всего, появятся Мората и Морено. Это должен быть атакующий футбол от Испании, если она хочет завоевать первое место в группе.
Я так думаю, что матч должен получиться верховым, про голы. Германия практически всегда играет верховые матчи, за исключением товарищеской встречи с чехами. Мой прогноз — тотал больше 2.5 мяча. Коэффициент — 1.83», — сказал Генич.
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