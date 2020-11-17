Франция — Швеция: прогноз Константина Генича на игру Лиги наций

Комментатор чемпионатов России и Испании на каналах «Матч ТВ» Константин Генич сделал прогноз на матч Франция — Швеция в шестом туре Лиги наций-2020.



Ставка: обе забьют за 2.18.



«По большому счёту, абсолютно ненужный матч для сборной Франции. Они уже обеспечили себе место в финале Лиги наций. Французы обыграли на выезде португальцев и стали недосягаемы для команды Сантуша.



В этот раз Франция играет домашний матч со шведами. Швеция выиграла важную игру у Хорватии — 2:1, но по дополнительным показателям всё ещё позади. По три очка набрали и те, и другие. Здесь важно шведам какие-то очки набрать и ждать осечку хорватов в домашней встрече с португальцами. Если шведы хотят сохранить место в лиге А, то хочешь не хочешь надо искать шансы в атаке.



Наверняка французы чуть подкорректируют состав, наверняка будут некоторые эксперименты от Дидье Дешама. Возможности шведам французы предоставят, но и сами хозяева должны будут забить. Французы должны были пропустить ещё в Португалии. Там чудеса творил в воротах Уго Льорис. Может быть, сейчас и другой вратарь появится. Тот же Манданда. Тогда шведы будут иметь шансы отличиться. Мой прогноз — обе забьют за 2.18. Надо рискнуть», — сказал Генич.

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