«Сибирь» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 3.93.



«Тут у нас вырисовывает битва за восьмое место в Восточной конференции со всеми привходящими и всеми вытекающими. Для нижегородцев, наверное, было бы лучше, если бы в предыдущем туре «Магнитка» чем-нибудь поживилась в Новосибирске. Но поскольку «Магнитка» сейчас такая, что ей самой поживляются все подряд, то «Сибирь» сократила отставание от зоны плей-офф до минимума. И теперь может преодолеть его одним прыжком – если, конечно, грохнет дома «Торпедо».



Это, конечно, будет проблематично, потому что «Торпедо» ещё со времён Скудры знает, как правильно играть с «Сибирью». И, скажем, из десяти последних официальных матчей нижегородцы взяли восемь. Причём «автозаводцам» в этой паре совершенно фиолетово, где играть. Они исправно нахлобучивают сибиряков как в Нижнем Новгороде, так и в Новосибирске. Это с одной стороны.



С другой — «Сибирь» в последнее время проигрывает только заведомо более сильным соперникам – из «олигархических кругов». Своих «соплеменников», то есть равных по классу, она хлопает стабильно. И стоит кому-нибудь из «олигархов», что называется, «потерять нюх», как ему прилетает привет из Новосибирска, как, скажем, дважды прилетел «Магнитке».



Что в данном случае сильнее? Мне кажется, решающим станет фактор своей площадки. То есть в основное время соперники умучают друг друга, накидают друг другу «полные авоськи», а уже за пределами основного времени «Сибирь» как-нибудь вытащит из нижегородцев второе очко», — сказал Лебедев.

«Сибирь» — «Торпедо». Прогноз: Немировски, Мельничук и Жафяров огорчат любимого клиента В семи предыдущих очных встречах нижегородцы добыли шесть побед.