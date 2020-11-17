Испания — Германия: прогноз Кирилла Дементьева на встречу Лиги наций

Футбольный комментатор Кирилл Дементьев дал прогноз на матч Испания — Германия в рамках группового этапа Лиги наций.



Ставка: обе забьют и минимум 3 мяча в матче за 2.02.



«Германия и Испания играют за победу в своей группе Лиги наций. Не стоит забывать, что это всё же турнир, поэтому есть и такое понятие, как «турнирная мотивация», даже сейчас, в ноябре, когда уже все устали.



Как будет проходить матч, более-менее понятно. Испания будет больше владеть мячом. Не только потому, что играет дома, а ещё и потому, что стиль не особенно изменился. В отличие от немцев, которые стараются играть быстрее и более вертикально, используя свою ударную тройку в атаке: Верне, Гнабри и Сане.



Такое противоречие стилей может подарить зрелищный и результативный футбол. Поэтому по линии я предлагаю свою любимую ставку — «обе забьют и тотал больше 2.5 мяча» за коэффициент больше двух», — сказал Дементьев.

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