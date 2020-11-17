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«Сибирь» — «Торпедо»: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Торпедо»: ставка Павла Лысенкова на игру КХЛ в Новосибирске
Ставки / Прогнозы 0

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Сибирь» и «Торпедо».

Ставка: меньше 5 шайб в матче за 2.23.

«Я бы в этом матче шёл от вратарей. Бригада голкиперов «Сибири» осталась всего с одним человеком – Алексей Красиков обменян в «Сочи», а Антон Красоткин получил травму. Остался Харри Сятери – герой прошедшего плей-офф, который пока находится не в оптимальной форме и в последних трёх матчах пропустил восемь шайб.

Что же касается «Торпедо», то здесь первым номером был Алексей Мельничук, но он неудачно провёл матч с «Ак Барсом» (2:6), и в следующей игре – против «Куньлуня» (2:0) – Никита Серебряков сделал «сухарь».

По этой логике мы увидим дуэль Сятери против Серебрякова (Мельничука). Я бы не стал брать здесь победу одной из команд…

Но пошёл бы с кэфом 2.23 на то, что итоговый тотал этого матча в основное время составит меньше 4.5 шайб. Да, я здесь не жду феерии голов. «Сибирь» должна показать закрытый хоккей, а в бригаде «Торпедо» мы видим очень высокую конкуренцию», — сказал Лысенков.

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В семи предыдущих очных встречах нижегородцы добыли шесть побед.
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