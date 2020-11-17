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Рафаэль Надаль – Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира АТР

Рафаэль Надаль – Доминик Тим: прогноз Анны Чакветадзе на матч итогового турнира АТР
Ставки / Прогнозы 0

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Рафаэль НадальДоминик Тим во 2-м туре группового раунда Итогового турнира ATP-2020.

Ставка: победа Тима за 2.50.

«Надаль достаточно уверенно победил Андрея Рублёва. Но мне показалось, что Андрей из-за своих нервов сам проиграл. Надалю ничего особенного и делать не приходилось. Он начал активно играть под бэкхенд, при этом очень здорово подавал. Этого хватило, ведь у россиянина с подачей была беда. На мой взгляд, Тим в зале может иметь преимущество над Надалем. Он может играть мощнее, у него подача приличная. Плюс Доминик в игре с Циципасом шёл к сетке. С Надалем будет такая же тактика, и для испанца это может быть очень неприятно.

Думаю, что психологически Тим лучше готов к Надалю, чем Рублёв. Он играл с испанцем чаще, обыгрывал его. А для Рублёва Надаль был кумиром. Доминику будет проще. Я хочу рискнуть и поставить на победу австрийца. Он заставит Надаля играть на максимум в зале. А Надаль в зале и на грунте — два разных теннисиста», — сказала Чакветадзе.

Рафаэль Надаль — Доминик Тим. Прогноз: Рублёв позади, австриец тоже не станет проблемой
Рафа приятно удивил уровнем готовности в первом матче Лондона.
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