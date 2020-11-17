«Барыс» — «Металлург»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ 17 ноября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ сезона-2020/2021 «Сибирь» — «Торпедо».



Ставка: ничья за 3.77.



«Былое величие сходит быстро. Иногда – очень быстро. И уже все знают, куда «Магнитке» надлежит засунуть все свои чемпионские титулы вкупе с обоими Кубками Гагарина, и теперь об неё, грешную, вытирает ноги, прости господи, «Куньлунь», «Нефтехимик» и «Сибирь» — два раза. И Илью Петровича до сих пор не вывели на крутой берег Урала лишь потому, что имеющийся очковый запас до конца не разбазарен. Именно он позволяет команде удерживаться на шестом месте Восточной конференции, но долго ли ещё позволит?



У «Барыса», конечно, ситуация не сильно лучше, но всё равно лучше. И запас не сыгранных ранее матчей позволяет смотреть в будущее с оптимизмом, хоть сейчас казахстанская команда проигрывает больше, чем выигрывает. Но у неё всё ровно, тогда как у «Магнитки» всё плохо. И в солнечном Нур-Султане может стать ещё хуже. Потому что выглядят магнитогорцы хуже «Барыса», пусть и проигравшего в прошедшем туре дома минскому «Динамо».



Всё идёт к тому, что «Магнитка» опять проиграет. И вы поступите совершенно верно, если нагрузите на хозяев. Но я верю в отечественный хоккей и конкретно в «Магнитку». Верю, что она грудью встанет на спасение своего главного тренера, которого могут уволить сразу после финальной сирены, а чтобы он не вернулся в Магнитогорск, отнимут загранпаспорт. Я верю, что уральцы, несгибаемые уральцы должны наконец из положения «спиной прогнувшись» выпрямиться и показать всем кузькину мать и бабушку Мозякина.



Поэтому я ставлю на ничью в основное время, за пределами которого «Магнитка», кряхтя и попукивая, отожмёт второе очко у надвигающегося конкурента», — сказал Лебедев.

«Барыс» — «Металлург». Прогноз: Диц остановит Мозякина, Плотникова и Карпова в Казахстане Первая встреча команд после Кубка Гагарина-2020.