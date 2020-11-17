«Барыс» — «Металлург»: прогноз Владимира Вуйтека на матч КХЛ в Казахстане

Известный тренер Владимир Вуйтек дал прогноз на матч КХЛ «Барыс» — «Металлург».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 1.94.



«Металлург» в последнее время выступает не очень удачно – проиграл оба матча в чемпионате после паузы. Особенно разочаровало поражение от «Сибири». Мне кажется, в этом матче можно считать «Барыс» небольшим фаворитом. Он пока сыграл поменьше игр и находится ниже «Магнитки» в таблице. Но по классу это приблизительно равные команды, но «Барыс» хоть и проиграл свой последний матч, но находится сейчас в немного лучшем состоянии.



Ход игры в этом матче предсказать сложно, но, думаю, здесь будет пять и больше шайб в матче, команды не очень хорошо играют в обороне. Не исключаю, что матч будет равный, а потом дело дойдёт до овертайма», — сказал Вуйтек.

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