Испания — Германия: ставка Алексея Андронова на матч Лиги наций в Севилье

Популярный комментатор телеканала Viasat Алексей Андронов, специализирующийся на чемпионатах России, Германии, Испании и Англии, сделал прогноз на матч Испания — Германия в рамках 6-го тура группового этапа Лиги наций сезона-2020/2021.



Ставка: победа Германии с форой (0) за 2.19.



«Некоторое преимущество есть у Германии перед заключительным туром — 1 очко преимущества над Испанией. Немцев устроит ничья в этой встрече. Тогда они выйдут в финальную часть Лиги наций. И мне кажется, что у Германии сейчас есть тот инструментарий, при помощи которого можно добиться результата, тем более что Испания будет вынуждена раскрываться и идти в атаку. У немцев очень хорошая группа игроков впереди, которая сможет сыграть на контратаках. Это Сане, Гнабри и Вернер. Все быстрые, все хорошо бегут вперёд и здорово обращаются с мячом на высокой скорости.



Учитывая, что Испания будет вынуждена идти вперёд, это добавляет шансов немцам. Предлагаю ставить на Германию с форой (0) за 2.19. В наихудшем случае, на мой взгляд, мы получим расход. А может быть, Германия вспомнит, какая обидная ничья была в первой встрече команд, и постарается на сей раз испанцев обыграть», — сказал Андронов.

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