Франция — Швеция: прогноз Эльвина Керимова на встречу Лиги наций

Футбольный комментатор на каналах «Матч ТВ» и «Сила ТВ» Эльвин Керимов дал прогноз на матч группового раунда Лиги наций Франция — Швеция.



Ставка: победа Франции и меньше 4 мячей в матче за 1.96.



«Французы уже добились определённого успеха. Они вышли в финальную часть, обеспечив себе первое место в группе, обыграв на выезде Португалию, причём, как мне кажется, по делу. В первом тайме у Франции было много моментов, преимущество, а во втором уже доминировали португальцы. Они своё не забили.



У Франции забил Н’Голо Канте, который со шведами не сыграет, также точно не сыграет Толиссо. Канте из-за дисквалификации не сыграет. Но в строй должен вернуться Килиан Мбаппе. Но не хватает матчей, чтобы проверить команду до начала Евро, который должен пройти в начале лета. Но даже в ничего не решающем матче Дешам выпустит Мбаппе, потому что мало матчей и мало практики. Команда собирается редко, а вместе нужно играть. Думаю, что Мбаппе выйдет всё же в старте. Это серьёзный аргумент, чтобы поставить на победу Франции.



Шведы с хорватами неплохо сыграли в прошлом туре. Одержали победу благодаря двум забитым мячам. Швеция ведёт борьбу за выживание в дивизионе А. Пока они идут на последнем месте, потому что хорваты больше забили. Швеции нужно сыграть лучше, чем Хорватия против Португалии. У шведов есть турнирная мотивация, они не хотят выбывать из высшего дивизиона.



Но за всю историю противостояния Франции и Швеции последние выигрывали на выезде всего один раз. Это случилось в 1952 году. То есть, как правило, Франция побеждает Швецию у себя дома. У неё есть преимущество по личным встречам. В последнее время в матчах между этими командами Франция либо выигрывает, либо играет вничью. Как правило, матчи получаются не очень результативными, кстати, в Швеции тоже. В последних пяти матчах проходил тотал голов не больше трёх.



Мне кажется, что в этой игре тоже можно рассмотреть эту ставку. Швеция всё же команда организованная, ей не так-то и просто забить. Мой прогноз, несмотря на то что у французов нет турнирной мотивации: мне кажется, что они победят, даже играя неосновным составом. Это одна из лучших сборных мира, и после поражения от Финляндии она не захочет ещё одно поражение дома», — сказал Керимов.

Франция — Швеция. Прогноз: Жиру и Гризманну ничего не надо, Берг с Ларссоном получат шанс В предыдущем очном поединке шведы владели мячом более 50% времени.