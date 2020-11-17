Испания — Германия: ставка Егора Титова на игру 6-го тура Лиги наций

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Испания — Германия в 6-м туре Лиги наций сезона-2020.



Ставка: Германия не проиграет и меньше 4 мячей в матче за 2.30.



«Долгое время получал эстетическое наслаждение от игры испанской сборной. Великолепные мастера там были. Но сейчас есть ощущение, что Испания уже в отстающих. Скорость футбола стала другой, а испанцы всё не могут отойти от своей «тики-таки». А она уже не приносит результат, тем более исполнители стали ниже уровнем. Достаточно посмотреть на семь последних матчей испанцев, только в одном им удалось забить больше одного мяча.



Немцы играют в более современный футбол, более быстрый, энергичный. За ними интересно смотреть. Они снова превращаются в машину. Неплохо играли украинцы против них, но Германия их перемолола. В хорошей форме она сейчас.



Мячей много не жду. Достаточно посмотреть на последние результаты Испании — 0:0, 1:1, 1:0, 0:1. Но, думаю, немцам по силам не проиграть. Их такой результат должен устроить. Поэтому выберу ставку Германия не проиграет и тотал меньше 3.5 мяча», — сказал Титов.

Испания — Германия. Прогноз: Рамос отыграется на Нойере, Вернер и Кроос придумают ответ На кону выход в плей-офф Лиги наций, жалеть себя никто не станет.