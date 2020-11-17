Испания – Германия: ставка Александра Вишневского на встречу Лиги наций 17 ноября

Спортивный журналист Александр Вишневский дал прогноз на матч 6-го тура Лиги наций Испания – Германия.



Ставка: гол после 75-й минуты за 1.88.



«Обе команды сейчас не очень впечатляют своей игрой. У сборной Испании безвыигрышная серия из трёх матчей. У команды Луиса Энрике за поражением от Украины в рамках Лиги наций и ничьей в товарищеской игре с Нидерландами последовала неожиданная ничья и в Швейцарии, где Серхио Рамос не реализовал сразу два пенальти. Немцы с теми же швейцарцами и вовсе дважды сыграли вничью, но всё же лидируют в группе перед последним туром Лиги наций. Это значит, что сборную Германии в Севилье будет устраивать ничья, тогда как «ла роха» нужна только победа. Расклад предельно ясен и прост. Вариантов, при котором на первое место могла бы претендовать сборная Украины, больше не осталось – после проигрыша украинцев в прошлом матче Германии 1:3. То, что сборная Украины в этом матче не только вела в счёте, но ещё и трижды попадала в каркас ворот, показывает небезгрешность немецкой обороны.



Испанская линия защиты сейчас тоже не отличается большой надёжностью. А учитывая, что при любых цифрах на табло одну из команд счёт будет всегда не устраивать, вероятность результативного матча тут велика. У испанцев есть и солидный набор атакующих полузащитников, и находящиеся в хорошей форме забивные форварды Жерар Морено и Альваро Мората, и жаждущий реабилитироваться в родной Севилье Серхио Рамос.



У гостей же скоростная атакующая троица в составе Вернера, Сане и Гнабри, а также ставка на вертикальный футбол, который стилистически сложен для испанцев. Я ставлю тут просто на голы. И чем более поздний будет отрезок матча, чем выше будет вероятность голов, вместе с необходимостью для какой-то из команд идти ва-банк. Моя основная ставка в этом матче – что будет гол после 75-й минуты. И вторая перспективная ставка – на то, что голы будут забиты в обоих таймах», — сказал Вишневский.

Испания — Германия. Прогноз: Рамос отыграется на Нойере, Вернер и Кроос придумают ответ На кону выход в плей-офф Лиги наций, жалеть себя никто не станет.