Стефанос Циципас – Андрей Рублев: прогноз Анны Чакветадзе на игру Итогового турнира ATP

Экс пятая ракетка мира, комментатор телеканалов Eurosport Анна Чакветадзе сделала прогноз на матч Стефанос Циципас – Андрей Рублёв во 2-м туре группового раунда Итогового турнира ATP—2020.



Ставка: победа Циципаса за 1.90.



«Честно говоря, слабый матч провёл Андрей Рублёв против Надаля. Мне уже после трёх геймов стало всё понятно. Подача, к сожалению, совсем не шла у Андрея, из-за этого он пытался только её удержать. Не хватало уже сил, чтобы как-то вцепиться в подачу испанца. При этом сам Рафа отподавал просто великолепно.



Последний матч Циципас у Рублёва выиграл, было это на «Ролан Гаррос» в четвертьфинале. И здесь я, наверное, тоже поставлю на Стефаноса. Он проиграл первый матч, и ему просто необходимо сейчас выигрывать, чтобы были шансы на полуфинал. Он всё-таки прошлогодний титул защищает, много очков на кону. И в целом в игре с Тимом он выглядел достаточно неплохо. Но где-то на тай-брейке немного не хватило, где-то чуть концентрацию потерял. Но опыта на данный момент у него больше, чем у Рублёва, который попал на Итоговый впервые. И у меня есть ощущение, что Рублёв подустал. Очень много турниров он сыграл, везде далеко проходил. Сейчас он уже не так свеж. Так что ставлю на Циципаса», — сказала Чакветадзе.

Стефанос Циципас — Андрей Рублёв. Прогноз: последний шанс россиянина пробиться в полуфинал Зацепиться с Надалем не вышло, но у Циципаса четыре поражения в пяти последних матчах.