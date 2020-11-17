Испания — Германия: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Германия.
Ставка: победа Германии за 3.05.
«Испания сыграет с Германией в рамках Лиги наций 17 ноября. Матч очень тяжёлый для анализа и жду победы одной из команд с небольшим счётом.
Испанцы на этот сбор не вызвали Жорди Альбу, да и Серхио Бускетс получил повреждение. В Лиге наций они достаточно надёжны в оборонительных построениях, однако всё равно идут только вторыми, поскольку обыграли лишь Украину (4:0) и Швейцарию (1:0). Несколько дней назад они не справились со швейцарцами.
На мой взгляд, «Красная фурия» не сможет сегодня подняться на первую строчку, ей придётся ждать следующего розыгрыша для участия в плей-офф. У команды много проблем со взятием ворот противника, да и кадровые потери серьёзно скажутся на сборной.
Немцы постепенно возвращают былую форму и лидируют в квартете. В заявке нет ряда классных футболистов, однако и без того список внушительный. Это они подтвердили победами над Чехией (1:0) и Украиной (3:1), практически ничего не позволив создать у своих ворот.
По моему мнению, фаворит в этой паре — приезжий коллектив. Германия очень круто себя показывает в нынешнем турнире, чего нельзя сказать про их визави. Испанцы просто не конкуренты таким немцам в таком составе, так что жду три очка для бундестим», — сказал Павлюченко.
- 17 ноября 2020
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