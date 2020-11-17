Испания — Германия: прогноз Романа Павлюченко на матч 6-го тура Лиги наций

Известный футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Испания — Германия.



Ставка: победа Германии за 3.05.



«Испания сыграет с Германией в рамках Лиги наций 17 ноября. Матч очень тяжёлый для анализа и жду победы одной из команд с небольшим счётом.



Испанцы на этот сбор не вызвали Жорди Альбу, да и Серхио Бускетс получил повреждение. В Лиге наций они достаточно надёжны в оборонительных построениях, однако всё равно идут только вторыми, поскольку обыграли лишь Украину (4:0) и Швейцарию (1:0). Несколько дней назад они не справились со швейцарцами.



На мой взгляд, «Красная фурия» не сможет сегодня подняться на первую строчку, ей придётся ждать следующего розыгрыша для участия в плей-офф. У команды много проблем со взятием ворот противника, да и кадровые потери серьёзно скажутся на сборной.



Немцы постепенно возвращают былую форму и лидируют в квартете. В заявке нет ряда классных футболистов, однако и без того список внушительный. Это они подтвердили победами над Чехией (1:0) и Украиной (3:1), практически ничего не позволив создать у своих ворот.



По моему мнению, фаворит в этой паре — приезжий коллектив. Германия очень круто себя показывает в нынешнем турнире, чего нельзя сказать про их визави. Испанцы просто не конкуренты таким немцам в таком составе, так что жду три очка для бундестим», — сказал Павлюченко.

Испания — Германия. Прогноз: Рамос отыграется на Нойере, Вернер и Кроос придумают ответ На кону выход в плей-офф Лиги наций, жалеть себя никто не станет.