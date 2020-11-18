Сербия — Россия: видеотрансляция матча Лиги наций 18 ноября, какой канал покажет

18 ноября состоится матч Лиги наций Сербия — Россия. Начало — в 22:45 мск. В прямом эфире встречу покажет Первый канал. В случае победы россияне гарантируют себе первое место в группе и выход в лигу А.
Букмекеры уже дали прогноз, в котором не видят фаворита: поставить на победу России в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.89 (35%). Успех Сербии оценён букмекерами коэффициентом 2.91 (34%. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.20 (31%).
Букмекеры считают, что матч Сербия — Россия 18 ноября не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.38, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.72. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00. На гол в первые 15 минут дают 3.70.
Ставки на пенальти принимаются за 2.95, на удаление — за 3.95.
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