Сербия — Россия: прогноз и ставка «Чемпионата» на матч Лиги наций 18.11.2020

Автор «Чемпионата» Алексей Серяков дал прогноз на матч Лиги наций Сербия — Россия.

Ставка: ИТБ 1 гола России за 1.84.

Расклад простой: победа в последнем туре гарантирует первое место и выход в дивизион А, где соперники будут совсем другие. Вылет не грозит ни при каких обстоятельствах, а при ничьей возможны варианты. Сербы полностью мотивацию не потеряли, но слишком уж многое должно совпасть.



Они зацепили всего три очка в пяти турах, отставая от Турции на три пункта. Подопечные Любиши Тумбаковича явно находятся в кризисе. При отличном подборе футболистов они умудрились остаться без Евро-2020. Квалификацию завалили, а в прошлый четверг проиграли в серии пенальти Шотландии в финале стыков. Атака не блещет, а в обороне не спасает даже игра в три центральных защитника.



В шести из семи матчей нынешнего сезона сербы пропускали. Отыграли на ноль только в родных стенах с Турцией (0:0), где больше тайма действовали в меньшинстве. Накануне разделили очки с Венгрией (1:1) при привычно бледном футболе. Не помог даже быстрый гол. Хозяева отыгрались и были ближе ко второму мячу после перерыва.



Сборная России осталась без трёх футболистов основного состава: Кудряшов, Зобнин и Семёнов не сыграют из-за дисквалификации. Фарсом оборачивается вызов Матвея Сафонова: не появился на поле даже в товарищеском поединке с Молдавией, а накануне сдал сомнительный тест на коронавирус.



Заключительный тур по понятным причинам проводится синхронно, так что многое будет зависеть от событий в параллельном матче. Если у Турции дела сложатся хорошо, хозяева наверняка просто бросят играть. С венграми они и так действовали без огонька, всё же пролёт мимо Евро-2020 — слишком тяжёлый удар по психологии.



У подопечных Станислава Черчесова достаточно своих проблем, однако качество футбола в Стамбуле скорее порадовало. Индивидуальные ошибки отдельных футболистов и судьи перевесили, но такое бывает. Мы бы выбирали между П2 с нулевой форой за 1.99 и ИТБ 1 гола сборной России за 1.84.



“Белые орлы” очень много пропускают. Кроме того, за последние 10 лет они провели четыре матча с россиянами, ни разу не сыграв на ноль. За оборону нашей команды по-прежнему тревожно, но на один мяч в Белграде мы точно можем рассчитывать.